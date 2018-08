Gelderland telt meeste wijnboeren

Man ontkent gooien brandbom naar Apeldoorns café

14 augustus Is een 31-jarige man uit de daklozenopvang degene die in april een molotovcocktail gooide naar café Chillerz aan de Stationsstraat in Apeldoorn? De man ontkent. Zijn advocaat deed vandaag voor de rechtbank in Arnhem met succes een verzoek tot het horen van een getuige. De verdachte zou die nacht bij deze getuige zijn verbleven en niet in de opvang voor daklozen, schuin tegenover het café.