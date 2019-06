Gelderland trekt half miljoen euro uit voor subsidies op elektrische bestelauto’s en vrachtfietsen

Volgens de provincie worden er alleen in Gelderland al, per dag meer dan honderdduizend pakketjes bezorgd. Provincie Gelderland wil toewerken naar duurzaam, klimaatneutraal vervoer in 2050, duurzame bezorging van pakketjes is daarvan onderdeel. De subsidie is bedoeld om bedrijven te stimuleren in het gebruik hiervan. Meer vrachtfietsen in plaats van bestelauto’s zou bovendien de luchtkwaliteit verbeteren.