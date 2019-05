Gelderland trekt ten strijde tegen ‘horrorplant’ en rivierkreeft

Invasieve exoten zoals de Japanse Duizendknoop en de Amerikaanse rivierkreeft zorgen voor schade aan landbouw, gebouwen, dijken en wegen. Daarnaast bedreigen ze inheemse soorten. Sinds vorig jaar zijn de provincies verantwoordelijk voor de bestrijding van deze soorten. De provincie Gelderland heeft als eerste daarvoor een plan van aanpak gemaakt. Hierin staan de plant- en diersoorten die op de Europese lijst staan en die schade kunnen toebrengen aan de biodiversiteit. Daarnaast staat in het plan een aantal soorten die niet op de Europese lijst staan, maar die in Gelderland wel degelijk schadelijk zijn, zoals Japanse Duizendkoop en watercrassula.

Duizendknoop

De Japanse Duizendknoop, ook wel omschreven als ‘horrorplant’, bezorgt menig gemeente kopzorgen. De plant groeit dwars door asfalt en funderingen heen en komt steeds weer terug. Het uitgebreide wortelstelsel kan zich tot vier meter de grond in vreten. De gemeente Harderwijk zette vorig jaar zelfs een graafmachine in om een met Japanse Duizendknoop begroeide geluidswal af te graven.

Natuurgebieden

Gelderland pakt zelf de bestrijding op van soorten die nog maar weinig voorkomen of die nieuw zijn. In die gevallen geeft de provincie opdracht voor bestrijding en betaalt die ook als het nodig is. Voor een aantal invasieve soorten die wel al wijdverspreid zijn, is deze subsidieregeling opgesteld. Daarbij ondersteunt de provincie Gelderland de terreinbeheerders bij de bestrijding van veelvoorkomende woekerende exotische soorten in natuurgebieden.