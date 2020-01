Gelderland weet amper hoeveel invloed crimineel heeft op normale wereld

Gelderland heeft nauwelijks zicht op de infiltratie van criminelen in de normale wereld. En hoe zij via drugs, fraude en witwassen met illegaal geld aan invloed en macht winnen. Dat blijkt uit dinsdagmiddag gepresenteerde rapporten door de provincie en de ondermijningsexperts van RIEC. De oplossing: voorlichting en betere samenwerking. Daarvoor trekt Gelderland 1 miljoen euro per jaar uit.

Duidelijk is dat Gelderland een drugsprobleem heeft. Zo wordt steeds meer drugsafval gedumpt, maar worden amper drugslaboratoria opgerold. Het aantal ontmantelde hennepkwekerijen is ‘het topje van de ijsberg’ gezien het drugsgebruik, vermoedt de provincie. Politiechef Oscar Dros zei onlangs dat pillen die op feesten in Amsterdam worden gebruikt in Gelderland zijn gemaakt. Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) concludeert dat gemeenten nauwelijks zicht hebben op criminele netwerken achter drugsproductie. Concrete aantallen en voorbeelden worden niet genoemd in de rapporten.

Ons-kent-ons-cultuur

Voor alle 51 Gelderse gemeente is in kaart gebracht hoe de georganiseerde misdaad oprukt. Hoe groot het probleem is, blijkt niet uit de openbaar gemaakte documenten. Duidelijk is dat kleine gemeenten en het platteland vatbaar zijn. Door de ons-kent-ons-cultuur zijn bestuurders en ambtenaren kwetsbaar voor criminelen, die subsidies en vergunningen afdwingen en geld witwassen via overheidsopdrachten.

Agrariërs worden onder druk gezet om hun (leegstaande) schuren te laten gebruiken voor drugsproductie. Op vakantieparken is amper zicht op illegale of permanente bewoning, illegale prostitutie of drugshandel: ‘Er wordt niet consequent gehandhaafd op vrijplaatsen en gemeenten zien niet altijd de noodzaak daarvan’.

Verzamelgebouwen

Bedrijven ontkomen niet aan de greep van de onderwereld. Zij worden vooral gebruikt voor het witwassen van crimineel geld. Volgens het RIEC zijn vooral horeca, auto- en telefoniebedrijven en schoonmaaksalons kwetsbaar. Dat komt mede door onvoldoende toezicht op bedrijventerreinen, met name de verzamelgebouwen. Het RIEC concludeert dat onvoldoende zicht is op de omvang van zorgfraude. Dus zorgbureaus die te veel declareren of minder zorg verlenen dan waarvoor ze betaald krijgen.

Weinig klanten, hoge huur, luxe leefstijl

De provincie beseft dat zij zich niet kan bemoeien met strafrechtelijke vervolging. Daarom wil zij meer doen om te voorkomen dat criminelen voet aan de grond krijgen in Gelderland. Daarvoor is het nodig dat gemeenten, provincie en politie meer informatie delen. Zo ontstaat een beter beeld waar de onderwereld infiltreert, bijvoorbeeld via een bedrijf met weinig klandizie maar een hoge huur, grote verbouwing of luxe leefstijl. Of waar criminelen kunnen toeslaan, bijvoorbeeld leegstaande (boeren)schuren.

Een voorbeeld: ‘Zo is het probleem dat steeds meer drugsproductie vanuit boerenschuren of loodsen plaatsvindt niet effectief aan te pakken is door meer strafrechtelijke onderzoeken’, stelt de provincie. ‘Daar is de politiecapaciteit niet toereikend voor en het effect te gering. Het in beeld krijgen van welke agrarische bebouwing vrijkomt en hierop inspelen voordat er op verkeerde wijze gebruik van wordt gemaakt, is vele malen effectiever.’