Gelderlander legt jaarlijks 956 kilometer op de fiets af

Overijssel (1.001) komt als winnaar uit de bus, terwijl Utrecht (959) met de tweede plaats aan de haal gaat. Dat blijkt uit een analyse van CBS-cijfers over het fietsgedrag per provincie.

Tweewieler

Nederlanders zijn in de afgelopen zes jaar langer en verder gaan fietsen. Toch is het aantal fietsritten niet gestegen, maar blijven steken rond de 243: vier tot vijf ritjes per week dus. Inmiddels fietst de gemiddelde Nederlander jaarlijks 861 kilometer en brengt hij of zij zeventig uur per jaar op een tweewieler door.