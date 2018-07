Via een online enquête kunnen inwoners van Gelderland aan de hand van zeven vragen aangeven wat ze belangrijk vinden aan de nieuwe commissaris. Moet deze persoon bijvoorbeeld uit Gelderland komen? Is er een voorkeur voor iemand die uit het bedrijfsleven komt of juist voor iemand met ervaring bij de overheid? En is het belangrijk dat de kandidaat actief is op sociale media? Ook kunnen respondenten in eigen woorden aangeven wat ze verwachten.