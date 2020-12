Gelders bedrijf voor miljoenen opgelicht bij aanschaf Koreaanse coronasneltesten: trio opgepakt

Een bedrijf in medische goederen uit Gelderland is voor miljoenen euro’s opgelicht bij de bestelling van coronasneltesten. Het bedrijf dacht te handelen met de vaste Koreaanse leverancier, maar betaalde uiteindelijk nepfacturen van criminelen. Er zijn een drietal aanhoudingen verricht, meldt de politie.

Het Gelderse bedrijf, de politie wil niet exact zeggen waar in Gelderland, ontdekte in oktober dat betaalde facturen niet bij het bedrijf in Korea waren binnengekomen. De criminelen hebben waarschijnlijk toegang gekregen tot mailwisselingen tussen beide bedrijven. Ze zagen daarna kans om via valse mailadressen en een valse factuur het bedrag over te maken naar een rekening in Indonesië.

De politie geeft aan dat de fraude ‘op uiterst slinkse wijze’ is uitgevoerd, want er werd zelfs een nepfirma opgericht en nepaccounts aangemaakt. Toen het bedrijf daarachter kwam heeft het direct aangifte gedaan. De politie heeft in november een Nigeriaanse hoofdverdachte aangehouden. Daarna zijn in Indonesië nog twee aanhoudingen verricht.

Indonesië

Het Cybercrimeteam Oost-Nederland werkte in het onderzoek samen met het Criminal Investigation Department van de politie in Indonesië. De politie heeft door de goede samenwerking met de Indonesische politie de bankrekening van de daders kunnen bevriezen, waardoor een groot deel van het bedrag veilig kon worden gesteld. Nederland heeft het verzoek aan Indonesië gedaan om het veiliggestelde geld terug te geven aan het bedrijf in Gelderland.

