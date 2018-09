Gelders Sportgala dit jaar in Apeldoorn

Emma Hoes uit Apeldoorn voelt zich helemaal wereldkam­pi­oen

15:04 Emma Hoes is lid van het Human Power Team Delft en Amsterdam dat deze week in Amerika het wereldkampioenschap snelfietsen voor vrouwen won. De 21-jarige Apeldoornse was onder meer verantwoordelijk voor de stabiliteit en ergonomie van de ligfiets. ,,Natuurlijk heb ik niet zelf gefietst, maar als lid van het team voel ik me wel echt wereldkampioen.''