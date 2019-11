Gelders zorgpersoneel komt zelf met ideeën om personeelstekort op te vangen

De ideeën staan op de website IkweetRAAT.nl. Dit is een initiatief van 26 zorg- en welzijnsorganisaties, met steun van de provincie Gelderland. Omdat wordt geschat dat het tekort aan zorgpersoneel in de provincie kan oplopen tot ruim 9.000 vacatures in 2022, slaan de zorgorganisaties de handen ineen om dit een halt toe te roepen.

Bloemetje, sportschool, kinderopvang

Op de site zijn nu al tal van ideeën te zien, stuk voor stuk afkomstig van zorgpersoneel uit Gelderland. Zo stelt Heleen Janssen Borgers voor om zorgpersoneel te belonen bij een half jaar zonder ziekteverzuim. ‘Een kleine beloning. Waardebon voor een bloemetje o.i.d.’, stelt ze voor. Margreet Uffing oppert om in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem een fitness- en sportcentrum in te richten, om het personeel in goede conditie te houden. En om een gezin te kunnen combineren met een baan in de zorg, stelt Leonie Kok voor om kinderopvang op het werk te regelen. ‘Hiermee komt iedere ouder weer in de zorg werken’, zegt ze. ‘Ik heb nu al zoveel collega’s zien komen en gaan, omdat zij moeder of vader worden en het te lastig is met de kinderen.’