Gelderse bosbeheerders krijgen 1,2 miljoen in strijd tegen dumpen afval

Bosbeheerders in Gelderland krijgen dit jaar samen 1,2 miljoen euro van de provincie om dumpen van (drugs)afval en andere illegale activiteiten in de bossen beter te kunnen aanpakken. Het geld is bestemd voor extra toezicht.

Het geld wordt naar rato verdeeld over de natuurbeheerders. Staatsbosbeheer (SBB), eigenaar van bossen in onder meer Nunspeet, Vierhouten, Kootwijk en Ugchelen, krijgt als grootste partij bijna een half miljoen. Nummers twee (Natuurmonumenten) en drie (Geldersch Landschap) krijgen respectievelijk drie en anderhalve ton. ,,Heel goed nieuws”, vindt Laurens Jansen, boswachter van SBB in Veluwe-Midden. De 20.000 hectare bos wordt nu door een handvol boswachter beheerd en daarmee is volgens hem het toezicht ‘onder de ondergrens gezakt’.

Pakkans

Tegelijkertijd is de overlast in de bossen de afgelopen decennia juist fors toegenomen. Illegale motorcrossers, hondenbezitters die zich niet aan de regels houden, maar vooral illegale dumpingen nemen hand over hand toe. ,,Complete caravans worden in het bos achtergelaten. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Laatst vonden we zelfs een hele vrachtlading uien. Het is een maatschappelijk probleem waar wij de zure vruchten van plukken.’’ Daarnaast wordt het dumpen van drugsafval een steeds groter probleem. Jansen hoopt en verwacht dat er nu extra collega's kunnen worden aangetrokken. ,,Zodat de pakkans toeneemt.’’

De fractie van Christen-Unie pleit in de Provinciale Staten al lang voor extra geld voor toezicht en kreeg dat woensdag eindelijk voor elkaar. ,,De provincie is tenslotte verantwoordelijk voor de natuurgebieden’’, zegt CU-Statenlid Dirk Vreugdenhil, ,,maar financiële compensatie voor het toezicht was nooit goed geregeld.’’

Erkenning