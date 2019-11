Gelderse brandweer geeft ruk aan de noodrem: 'We hebben meer voertuigen dan nodig’

‘Pilaar’ voor Nederland­se pinksterbe­we­ging Else Vlug overleden op 85-jarige leeftijd

13:13 Else Vlug (85) is op 85-jarige leeftijd in haar woonplaats Voorthuizen overleden. Samen met haar man Peter, medeoprichter en oud-directeur van Stichting Opwekking, heeft zij een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de pinksterbeweging in Nederland. Passie en zorg voor kinderen en jongeren vormden de rode draad in haar leven.