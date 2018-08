Gelderse commissaris Clemens Cornielje weer thuis

Begin deze maand werd bekend dat Cornielje in een ziekenhuis was opgenomen vanwege een hersenvliesontsteking. In een telefoongesprek begin deze week met griffier Bob Roelofs klonk Cornielje volgens de provincie opgewekt en gaf hij aan dat het elke dag een beetje beter gaat. ,,Maar hij zei ook dat hij zich nog nooit zo ziek had gevoeld.’’

Cornielje (60), bij wie verschillende malen kanker is geconstateerd, is sinds 2005 commissaris in Gelderland. Eerder was hij Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij maakte in april van dit jaar bekend dat hij per 1 februari volgend jaar opstapt. Hij wil Eerste Kamerlid worden.