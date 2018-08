Gelderse commissaris van de Koning Cornielje weer in het ziekenhuis

Aanleg trimbaan Loenermark kan bijna beginnen

9:01 Er kan nog dit jaar gesport worden op de nieuwe trimbaan in de Loenermark. De baan was in de jaren zeventig en tachtig erg populair, maar raakte daarna in verval en verdween. Dankzij de inzet van de Vrienden van de Loenense Bossen komen de toestellen terug.