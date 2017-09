Gelderse fracties in bres voor eierbedrijven

Druk zetten

Ook de Tweede Kamer heeft al over de kwestie gedebatteerd, maar de christelijke partijen vinden een provinciaal debat toch nuttig, om met de uitkomsten daarvan druk te kunnen zetten op 'Den Haag'. ChristenUnie wil bijvoorbeeld dat de regering onderzoekt of onkosten van gedupeerde bedrijven kunnen worden vergoed of dat dit ongeoorloofde staatssteun is. De partij dient een motie in om Gedeputeerde Staten met die wens naar de regering te sturen. Samen met de SGP roept ze op om als provincie gezaghebbende partijen bijeen te brengen in een 'taskforce' die voorstellen uitwerkt.