'Gelderse gemeenten moeten aan de bak met duurzaamheid'

Gemeenten in Gelderland moeten 'echt aan de bak' om duurzamer te worden. Er is teveel gepraat en ontwijkgedrag en te weinig concrete beweging. Die kritiek en druk komt niet alleen van de provincie, maar nu ook van de landelijke commissie die zich met dit onderwerp bezig houdt, en netbeheerder Alliander.

Dat bleek maandagavond tijdens een discussiebijeenkomst van het CDA over duurzaamheid. Het is niet toevallig dat die partij de avond had georganiseerd en ook niet dat die in Apeldoorn plaats had. CDA-provinciebestuurder Jan Jacob van Dijk verschilt op dit onderwerp namelijk wezenlijk van mening met zijn partijgenoten in de Apeldoornse gemeenteraad. Die spreken een harde 'nee' uit tegen windmolens.

Dat kan geen enkele gemeente zich veroorloven, legde Van Dijk maandag opnieuw uit. En hij kreeg bijval van twee landelijke kopstukken in de energiesector: Ingrid Thijssen en Ed Nijpels. Eerstgenoemde is topvrouw van netbeheerder Alliander. Oud-minister Nijpels is voorzitter van een landelijke commissie die erop moet toezien dat Nederland de doelstellingen op het gebied van verduurzaming haalt.

De sprekers drukten alle drie uit hoe kolossaal de wereldwijde, en dus ook de landelijke én plaatselijke taak is om klimaatverandering af te remmen. Met alleen windparken op zee en zonnepanelen, zoals sommige lokale politici voorstellen, red je het niet, legde Thijssen uit. Het is én-én-én: elk beschikbaar middel is nodig om minder energie te gebruiken en voor het resterende deel geen fossiele brandstoffen meer nodig te hebben. Gemeenten moeten nu een strakke planning met heel concrete stappen op gaan zetten, aldus Thijssen. Met mooie ambities, veel gepraat en het hopen op nieuwe technieken redt Gelderland, en dus Nederland het niet. ,,Het schiet niet op'', verzuchtte de Alliander-bestuurder over de huidige houding van gemeenten. Ook provinciebestuurder Van Dijk haalde uit: gemeenten maken zich schuldig aan 'wegschuiven'. Maar dat zal niet lang meer duren, want het Rijk zal bij gemeenten 'een stevige opdracht' neerleggen.