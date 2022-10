Gelderse steenfabriek brandt straks op waterstof (en begint de waterstofeconomie dan nu echt?)

MET VIDEO Het verhaal van Ninette: Hoe een Duitse vrouw met adellijk bloed in Apeldoorn in verzet ging tegen de nazi’s

Vader Curt dient trots de nazi’s. Hij weet zijn zoon Curt jr. over te halen jachtvlieger te worden bij de Luftwaffe. Moeder Leonie helpt intussen onderduikers en dochter Ninette sluit zich aan bij het (gewapende) verzet. Dit is het bijzondere verhaal over een Duits/Nederlands gezin in Apeldoorn tijdens de Tweede Wereldoorlog.

