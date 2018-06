Gelderse terrassen doen het goed in ranglijst

Komende maandag publiceert het horecavakblad de Terras Top 100 van dit jaar. Vorig jaar was de eerste plaats weggelegd voor Brasserie Staverden in Staverden. Of er opnieuw een Gelders etablissement op 1 staat is nog niet duidelijk, wel dat deze provincie goed vertegenwoordigd is. Met vijftien terrassen in de top 100 is de Gelderse horeca het vaakst genoemd. Overigens doen Overijssel en Zuid-Holland daar niet erg voor onder: zij hebben elk 14 terrassen in de lijst.

Een stuk beter dan bijvoorbeeld Flevoland (3) en Groningen en Drenthe die elk maar één horecazaak terug zien in de lijst.

Om in aanmerking te komen moet een terras tenminste 30 stoelen hebben en vrij toegankelijk zijn; dus niet verbonden aan bijvoorbeeld een dierentuin of pretpark waarvoor betaalde entree geldt.