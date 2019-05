‘Gele hesjes’ maken statement in Apeldoorn met poetsdoeken en sponzen

Nu de gemeente Apeldoorn hun grieven naast zich heeft neergelegd mag een projectontwikkelaar ‘in hun achtertuin’ het appartementengebouw realiseren waar de buurtbewoners zich tegen verzetten. Zij hopen nog steeds op een stadsbosje, maar vrijdagavond vonden ze een brief van de aannemer in de bus: deze week gaat die aan de slag. En de bouw gaat zeven maanden duren.

Autowassen

Vanochtend in alle vroegte: een groep buurtbewoners laat niets aan het toeval over. Twee auto's worden uit de garage gereden en op de weg gezet. Klaar om te worden gewassen, al is het pas zeven uur. Een aantal uren later staan ze er nog. Autowassen is nu eenmaal een langdurig klusje waar ze ook de komende dagen de tijd voor zullen nemen. Net zo lang tot het bouwbedrijf over het smalle pad naar het bouwterrein wil...