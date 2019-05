‘Gele hesjes’ vragen in Apeldoorn op ludieke wijze aandacht voor snelheid

Gele hesjes in Zuidbroek. Nee, er is geen sprake van volksoproer in Apeldoornse nieuwste woonwijk. Het zijn onschuldige kinderen die zich deze dinsdagmorgen in de fluorescerende overgooiers hebben gehuld. Vanwege hun eigen veiligheid is dat logisch. Toch is het ergens ook wel jammer. Nu vallen de bovenbouwleerlingen van basisschool Diamant Het Rooster op, terwijl dat eigenlijk niet moet.