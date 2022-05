Geliefde beeldengroep Zwijn met jongen uit Apeldoorn verdwenen

Apeldoor­ner Harold in extase in Tirana, finale­kaart­je voor Feyenoord is binnen: ‘Don­dersmooi!’

,,Ik ben er bij!’’ Harold Sneller kan zijn geluk niet op. Via een contact in Nederland, die zijn oproep in de Stentor las, heeft de 48-jarige Apeldoorner alsnog een ticket voor de Conference League-finale in handen. Dat laat hij weten vanuit Tirana. ,,Het lijkt hier wel Rotterdam!”

17:37