Gelre in Apeldoorn en Zutphen voert reguliere zorg verder op, inhalen duurt nog maanden

Dit bedrijf uit Vaassen lijdt onder crisis en geeft duizenden bloembol­len weg

16:49 Een grotere crisis als deze heeft Baltus Bloembollen in veertig jaar niet meegemaakt. Het is vechten voor de toekomst van het bedrijf in Vaassen. Maar ook in sombere tijden zijn er lichtpuntjes. De bloembollen die in een vol magazijn op niemand lagen te wachten, zijn vandaag uitgedeeld aan werknemers van andere bedrijven en zorginstellingen.