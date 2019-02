Gelre ziekenhuizen denkt over acupunctuur bij pijnbestrijding

Het idee komt van Andy Liem, die als anesthesioloog in Gelre ziekenhuizen (Apeldoorn en Zutphen) werkt. Hij is ook acupuncturist en voerde dit onderdeel van Chinese geneeskunde eerder in bij het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, toen hij daar werkte.



Bewijs

Bij acupunctuur worden dunne naalden op specifieke punten in het lichaam gebracht, met als doel pijn te verminderen of symptomen van ziektes te verminderen. In de internationale medische wereld verschillen de meningen over die behandeling. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft acupunctuur erkend als geneeswijze die in een aantal gevallen nuttig kan zijn. Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde vindt dat het ‘niet meer weg te denken is uit de gezondheidszorg in Nederland’. Tegelijk stellen sommige westerse medici dat er geen overtuigend bewijs is voor de werking.

Verlichting

In het Slingeland Ziekenhuis hebben ze goede ervaring met acupunctuur, vertelt woordvoerder Saskia Steenbergen. Acupunctuur wordt aangeboden als aanvulling op de reguliere pijnbestrijding, en dat gebeurt dus ook per definitie in die volgorde. ,,Als mensen de reguliere behandelingen hebben doorlopen maar nog steeds pijnklachten hebben, is dit een optie.’’ Ook in Gelre zou het gaan om aanvullende behandeling.

,,Bij sommige patiënten kan het net wat extra verlichting bieden’’, zegt Steenbergen over de ervaringen in Doetinchem. ,,Regelmatig horen we dat het een pijnverminderend effect heeft - of in elk geval dat mensen zich er prettiger door gaan voelen. Het draagt dan dus bij aan het algemeen welbevinden.’’ Zo'n 80 patiënten per jaar maken er in het Slingeland gebruik van. ,,Een groot voordeel is dat er makkelijk tussen beide vormen gewisseld kan worden. Als je acupunctuur hebt laten toepassen kan je ook weer terug naar de reguliere pijnbestrijding.’’

Toetsen