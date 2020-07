Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen weer een stapje dichter naar ‘normaal’: coronatent verdwijnt

Diddy (66) is de bevlogen juf die ieder jaar het kerstver­haal op De Kring in Apeldoorn voorleest

1 juli Na 45 jaar in het onderwijs is het mooi geweest. Juf Diddy de Sain neemt afscheid van De Kring. Begonnen op De Zaaier in Teuge raakte ze in drie decennia vergroeid met de christelijke basisschool in De Maten. Groep 6 is de laatste klas die les van de 66-jarige Apeldoornse krijgt. Vijf direct betrokken vertellen over juf Diddy, die daar zelf op reageert.