Gelre ziekenhuizen klaar voor code zwart: ’Je zal maar in de schoenen van de arts staan en moeten beslissen, wie wel, wie niet.’

Hapskamp in Apeldoorn dolbij: financiële steun na aanrichten grote schade door tieners

26 februari Slapeloze nachten had hij ervan. Nadat tieners wéér wat kapot hadden gemaakt op het Hapskamp in Apeldoorn zat projectleider Jan de Kroes met de handen in het haar. Hoe moest de schade van 3000 euro betaald worden? Een donatie van 500 euro van serviceclub Kiwanis Club Apeldoorn biedt uitkomst. De Kroes is dolblij: ,,Echt geweldig.”