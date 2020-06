Gelre ziekenhuizen moet na versoepeling bezoekregeling weer verscherpen

Dit meldt het ziekenhuis op zijn website. Voorafgaand aan de Pinksterdagen verruimde het ziekenhuis de bezoekregeling voor patiënten. Mochten tijdens de feestdagen op de verpleegafdelingen twee keer per dag per bezoek twee bezoekers komen, nu is dat weer teruggedraaid. Nu mag er per bezoekmoment tijdens de reguliere middag- en avondbezoektijden nog maar 1 persoon maximaal 1 uur komen. Voor bezoek aan COVID-19 positieve- en verdachte patiënten geldt 1 keer per dag 1 bezoeker.