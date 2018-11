Gelre ziekenhuizen onderin middenmoot: ‘Continu met verbetering bezig’

Ziekenhuis Top 100Een relatief magere score voor Gelre ziekenhuizen in de jaarlijkse Ziekenhuis Top 100. GZ staat op plaats 18 in de ranglijst van de 26 topklinische ziekenhuizen in Nederland.

Vooral vergeleken met andere topklinische ziekenhuizen in de regio scoort Gelre laag. Medisch Centrum Meander in Amersfoort staat op plek 2 in deze lijst, Rijnstate in Arnhem prijkt op plaats 5, Deventer Ziekenhuis staat op plaats 12, Isala in Zwolle op plek 15.

Bij de streekziekenhuizen scoort St Jansdal in Harderwijk goed, op plek 14 van de 44 streekziekenhuizen, Slingerland Ziekenhuis in Doetinchem staat op plaats 15 en Ziekenhuisgroep Twente in Almelo en Hengelo op plek 31.

Volgens Carla Icking, woordvoerder van Gelre ziekenhuizen, betekent de score niet dat er geen goede zorg wordt geleverd in de ziekenhuizen in Zutphen en Apeldoorn. ,,Gelre ziekenhuizen levert kwalitatief goede zorg. Dat wordt ook getoetst, bijvoorbeeld door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ).'' Maar verbetering is altijd mogelijk, erkent Icking. ,,Daar is altijd ruimte voor, dus daar zijn we ook continu mee bezig.''

Indicatoren

De ranglijst is samengesteld op basis van indicatoren die het ziekenhuis zelf heeft verzameld en aangeleverd. Op het gebied van oncologische operaties is er voldoende ervaring aanwezig, volgens de test. Wel moeten bij relatief veel patiënten met borstkanker prothesen worden verwijderd vanwege complicaties.

Bij Gelre ziekenhuizen ligt het percentage patiënten dat overlijdt na complicaties bij een darmkankeroperatie maar net onder het gemiddelde, blijkt uit de test. ,,Naar onze mening is dat aantal niet 'net onder het gemiddelde', maar 'ruim onder het gemiddelde' van de ziekenhuizen'', reageert Icking. ,,Het gemiddelde is vijf en de score van Gelre is drie.''

Ook laten de Zutphense en Apeldoornse ziekenhuizen punten liggen bij cardiologie. Complicaties na een operatie voor een verwijde buikaorta komen in dit ziekenhuis meer dan gemiddeld voor: 30 procent van de patiënten die deze ingreep ondergaat, krijgt hiermee te maken. Ook het percentage patiënten dat langer dan drie weken moet wachten op een ingreep om een vernauwde halsslagader te verhelpen ligt er hoger dan gemiddeld. De kans op een (nieuw) herseninfarct is het kleinst als de ingreep binnen dit tijdsbestek plaatsvindt.

Onderscheid

De Ziekenhuis Top 100 maakt voor het eerst onderscheid tussen algemene- of streekziekenhuizen en topklinische centra. Topklinische ziekenhuizen richten zich op complexe operaties en behandelingen, streekziekenhuizen verrichten vooral basiszorg. Vorig jaar eindigde Gelre nog op de zevenstigste plaats, maar toen werd er geen onderscheid gemaakt tussen streekziekenhuizen en topklinische ziekenhuizen.

Dit jaar is Zorgsaam in Terneuzen het beste streekziekenhuis, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch het beste topklinische ziekenhuis.