Gelre ziekenhuizen sluit 2017 af met drie miljoen euro in de plus

In dat jaar zocht Gelre vooral de samenwerking met andere partijen, waaronder Isala in Zwolle. Zo werden specifieke oncologische behandelingen geconcentreerd in Zwolle of in Apeldoorn. Dat is efficiënter en beter voor de patiënt, zo is de gedachte. Want een specialistisch team dat een specifieke ingreep heel vaak doet, wordt beter in zijn werk.