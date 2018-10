Gelre ziekenhuizen sluit operatiekamers vanwege personeelsgebrek

Ook Isala in Zwolle en Meppel en de Flevolandse ziekenhuizen van de MC Groep moeten alle zeilen bijzetten om voldoende medisch specialisten en verpleegkundigen in huis te halen.

Vacatures verdubbeld

Acute problemen doen zich daar nog niet voor. Dat blijkt uit een rondgang van deze krant langs de grote ziekenhuizen in ons gebied. De tekorten van artsen en medisch verpleegkundigen in de regio zijn onderdeel van een landelijke trend. Het totaal aantal openstaande vacatures voor medisch personeel is in een jaar tijd verdubbeld naar 2200.