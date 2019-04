Gelre ziekenhuizen stopt met eigen verloskundigenpraktijk en ‘kraamhotel’ in Apeldoorn

VVD Apeldoorn zet raadslid Tamara Kipp uit fractie

26 april Raadslid Tamara Kip is uit de fractie van VVD Apeldoorn gezet. Dat laat het partijbestuur weten. ,,De fractie heeft het unaniem het vertrouwen in haar opgezegd’’, aldus voorzitter Laurens van Piggelen. ,,De situatie was niet langer werkbaar.’’