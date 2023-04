Gelre ziekenhuizen werkt nu samen met Buurtzorg Nederland voor chemotherapie thuis

‘Gaan met die banaan!’, maar terugkeer Jongeren­bus in Apeldoorn is zaak van lange adem

Keert de Jongerenbus terug in Apeldoorn? Gemeenteraadslid Arjan Steenbeek (Lokaal Apeldoorn) maakt zich er hard voor. Volgens hem is het rijdend jeugdhonk het beste gereedschapsstuk wat jongerenwerkers nu nog in hun gereedschapskist missen. Maar het is geen kwestie van de sleutel in het contact steken en rijden. Het wordt een zaak van lange adem.