Gelre ziekenhuizen zet vaker immunotherapie in tegen kanker

Immunotherapie heeft als doel het afweersysteem beter in staat te stellen om kankercellen te vernietigen, beschrijft longarts Niels Pronk in een toelichting. Het lichaam kan dus zelf de strijd beter aangaan. De behandeling is geschikt voor een selecte groep patiënten. Immunotherapie kan worden gebruikt bij uitgezaaide kanker - dan is het zorg die pijn moet verlichten en de kwaliteit van leven moet verbeteren. Maar het wordt ook als aanvullende behandeling na een operatie of bestraling ingezet om de kans op genezing te vergroten.

Infuus

Bij deze therapie krijgen patiënten frequent een kortdurend infuus toegediend. Dat gebeurt nu in het ziekenhuis. Omdat deze aanpak soms betekent dat iemand twee jaar lang om de 14 dagen naar het ziekenhuis moet, onderzoekt Gelre of het mogelijk is de behandeling thuis aan te bieden.

Net als bij chemotherapie is er een kans op diverse bijwerkingen. Een behandelteam moet zorgen voor ‘optimale zorg’.

Studies