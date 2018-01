Geluidshinder vliegveld Teuge: mug of bromvlieg?

Voor vliegtuigen die op Teuge willen landen gelden aangewezen routes. Die vormen samen het zogenoemde circuit. Er is een variant die langs de noordoost-rand van Apeldoorn gaat, de ander raakt de westkant van Twello. Welke gevolgd wordt is afhankelijk van de windrichting. In elk geval komen toestellen dus vaak over dezelfde stukken. Momenteel leggen ze die route af op 233 meter (700 voet) hoogte. Overlegorgaan CRO Teuge laat nu onderzoeken of de geluidsoverlast op de grond afneemt als de circuithoogte naar 300 meter (1.000 voet) gaat.

Dat is geen zekerheid, al was het maar omdat vliegtuigen bij het klimmen naar die grotere hoogte meer motorlawaai zullen produceren. ,,Een onderzoeksbureau formuleerde het zo: de vraag is of je meer last hebt van een bromvlieg dan van een mug'', beschrijft CRO Teuge-lid Jolanda Timmerman het dilemma.