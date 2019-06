Gemeente Apeldoorn durft sanering stortplaats Vellert te stoppen

Lumido slaat jaar over om weg naar de toekomst te vinden

6:30 Lumido slaat een jaar over. Het klank- en lichtfestijn in park Berg & Bos, dat in de maanden juli en augustus wordt gehouden, heeft tijd nodig om te ontdekken hoe de toekomst het beste kan worden aangevlogen. ,,We gaan op zoek naar samenwerkingsverbanden’’, zegt organisator Bernard 't Jong. ,,Dat is de enige manier waarop Lumido over tien jaar nog kan bestaan.’’