Gemeente Apeldoorn grijpt in bij PlusOV en regelt zelf vervoer

Apeldoorn is niet de enige gemeente die de problemen bij vervoerscentrale PlusOV niet meer afwacht, gemeente Epe besloot vorig weekeinde al alternatief vervoer te regelen via vervoerder Van Den Beld uit Heerde. Die raakte de concessie dit jaar kwijt, maar rijdt tot aan de herfstvakantie alsnog weer een aantal routes.

Laat

ientallen kinderen die gebruik maken van speciaal leerlingenvervoer, werden deze week te laat, of helemaal niet opgehaald van huis of school. Vervoerscentrale PlusOV, die sinds dit jaar voor negen gemeenten het vervoer regelt, kampte met grote problemen in de routes. ,,We zijn maandag begonnen met een geweldige rommel'', stelt Andreas Noordam, directeur van PlusOV.

Overzicht

,,Het was gewoon echt een puinhoop. Inmiddels wordt het iets overzichtelijker hoe de routes lopen, we beginnen iets meer grip te krijgen.'' Maar dat de problemen zijn opgelost, dat kan Noordam nog niet concluderen. ,,We lossen steeds meer problemen op, maar het is nog niet op orde.''

Zutphen

De gemeente Zutphen doet in tegenstelling tot Apeldoorn en Epe niets aan de chaos bij het leerlingenvervoer door PlusOV. Zutphen kiest er voor om inwoners die zich melden terug te verwijzen naar PlusOV. ,,We gaan zelf geen actie ondernemen, het is de verantwoordelijkheid van PlusOV om de problemen op te lossen”, meldt een woordvoerder van wethouder Patricia Withagen. ,,Het is ook niet aan ons om in te grijpen, want het gaat om een samenwerkingsverband met veel andere gemeenten.”