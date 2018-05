Gemeente Apeldoorn houdt gebruik Gebouw 055 in de gaten

Een voorlichtingsbijeenkomst van Green Choice over zonnepanelen die deze week in Gebouw 055 gehouden zou worden, is op het laatste moment verplaatst. Dit om problemen met de gemeente Apeldoorn te voorkomen. Stichting Basis Support exploiteert het gebouw aan de Conderweg, dat volgens het bestemmingsplan een kerkelijk centrum is. Dat er ook andere activiteiten plaatsvinden, mag niet. Gemeente Apeldoorn heeft Basis Support inmiddels op de korrel.

Geloofsgemeenschap De Basis is hoofdhuurder van het pand, dat de bestemming kerkelijk centrum heeft. Gebouw 055 werd op 29 september 2016 geopend. ,,Het is vanaf het allereerste begin de bedoeling geweest dat het gebouw multifunctioneel gebruik als bestemming zou krijgen'', zei Peter van der Weerd namens de stichting Basis Support eerder in deze krant. Daarom diende Basis Support bij de gemeente het verzoek in om de bestemming te verruimen van kerkelijk centrum tot multifunctioneel centrum.

Apeldoorn heeft dat verzoek niet in behandeling genomen, zegt gemeentelijk woordvoerder Toon Schuiling. ,,We hebben bij de aanvrager gevraagd om nadere informatie over bijvoorbeeld de te verwachten parkeerdruk en de te verwachten toename van het verkeer. Basis Support heeft niet aan dit verzoek voldaan. Daarmee is er, op dit moment, geen sprake van een lopende procedure.''

Overlast

Ondertussen heeft de gemeente geconstateerd dat het gebouw een aantal keer in strijd met de omschrijving kerkelijk centrum is gebruikt. Het gaat dan om een bruiloft, congres en business event. ,,We krijgen klachten van buurtbewoners. Ze ervaren parkeeroverlast en geluidsoverlast. Dan hebben wij de verplichting om te handhaven'', legt Schuiling uit. Dat handhaven betekent niet dat de gemeente bijeenkomsten stillegt en mensen het gebouw uitzet. ,,Maar er staan wel sancties op. Daar zitten stappen in. In eerste instantie gaat het om een waarschuwing. Die heeft Basis Support al van ons gekregen. We hebben ze sindsdien op de korrel.''

De huidige bestemming van het terrein is 'specifieke vorm van bedrijf - ijzer en staalgieterij'. Vanaf 2016 is via een vrijstellingsprocedure een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een kerkelijk centrum. ,,De bestemming verruimen kan alleen door het bestemmingsplan aan te passen'', zegt Schuiling. ,,Dat is een langdurige procedure die begint met de vraag of je dat als gemeente wel zou willen.''