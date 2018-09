Gemeente Apeldoorn niet kleurenblind maar 'gewoon heel duurzaam'

Over de De Colignystraat legde de gemeente deze week in de krant uit dat de steen die daar nodig was om de weg te bestraten, op twee plekken waar een boom had gestaan, niet meer op voorraad was en alleen in grote hoeveelheden tegelijk kan worden besteld. In het woonstraatje in de buurt van paleis Het Loo was echter slechts 'een handjevol' klinkers nodig. De gemeentelijke stratenmakers waren dus echt niet kleurenblind en als de buurtbewoners willen valt er nog wel over een donkere steen te praten.