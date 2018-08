Gemeente Apeldoorn sluit pad langs Kanaal Zuid vanwege asbest

Het pad, dat aan de westkant van het kanaal loopt, is sinds donderdag afgesloten met hekken. Vanaf de Marchantstraat is het eerste stuk van het pad nog wel in gebruik, vandaag wordt er nog geparkeerd door bezoekers van de kofferbakverkopen. Ook wordt het pad nog gebruikt door bezoekers van de Auto Model Bouw Club, roeivereniging De Grift en BMX Apeldoorn.

De gemeente heeft aanvullend onderzoek gedaan na de vondst van het asbest. Daaruit blijkt dat in de bovenste 15 centimeter van de puin- en grindlaag asbestmateriaal voorkomt op een deel van het pad. Verder onderzoek moet uitwijzen of er ook op de rest van het pad asbest ligt. In afwachting van dat onderzoek is de weg afgesloten voor alle weggebruikers, schrijft de gemeente in de brief.