Gemeente Apeldoorn verwacht in 2035 al 180.000 inwoners te tellen: realistisch of vooral de ambitie?

Torenhoge groeiambi­ties van Deventer, Zwolle en Apeldoorn volgens experts onrealis­tisch: ‘Het is angst’

18 november Apeldoorn, Deventer en Zwolle kennen torenhoge groeiambities. Die stroken alleen niet met de kille groeicijfers van overheidsbureaus. Luchtfietsers of megalomaan willen deskundigen de steden nog net niet noemen. Maar: zulke aantallen roepen is angst, stellen ze. Want geen stad wil Calimero zijn.