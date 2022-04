Gemeente Apeldoorn vindt dat keet van ex-boer Gerrit moet verdwijnen, maar rechter steekt daar een stokje voor

Van vijf naar zeven wethouders in Apeldoorn, is dat nodig?

De uitbreiding van het aantal wethouders in Apeldoorn van vijf naar zeven is te veel van het goede. Dat vindt een aantal oppositiepartijen in de gemeenteraad. Sommige politici vermoeden dat er banen gecreëerd zijn, zonder dat het per se nodig is.

22 april