Gemeente Apeldoorn vindt dat keet van ex-boer Gerrit moet verdwijnen: rechter steekt daar een stokje voor

met video Nieuwe achtbaan opent na ‘dramati­sche’ periode voor Julianato­ren in Apeldoorn: ‘Een fijn gevoel’

Jeroen Buter, directeur bij Julianatoren in Apeldoorn, is een gelukkig man. Na vijf jaar gesteggel over bestemmingsplannen, gevolgd door twee onzekere coronajaren, wordt de gloednieuwe rollercoaster Texas Twister komende zondag dan eindelijk officieel in gebruik genomen. ,,Ik zie het als een nieuw begin voor ons: we kunnen weer vooruit denken.’’

21 april