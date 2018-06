Gemeente Apeldoorn zoekt inwoners met ideeën over de toekomst van de stad

Inwoners van Apeldoorn die ideeen hebben over de toekomst van de stad, kunnen deze en volgende maand in gesprek met de gemeente Apeldoorn. Aan zogenaamde 'toekomsttafels' wil de gemeente met inwoners in gesprek over hoe de dorpen en de stad er in 2030 uit ziet, hoe er energie wordt opgewekt en wie er dan voor de ouderen in de gemeente zorgt.