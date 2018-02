Gemeente Deventer regelt tijdelijk ander vervoer voor cliënten PlusOV

,,Het vervoer liep hier niet goed. We hebben gekeken of het vervoer via PlusOV weer goed zou gaan lopen, maar hier was dat het niet het geval. En dus hebben we als gemeente besloten om het tijdelijk anders te regelen'', legt Susanne van der Putt van gemeente Deventer uit. Volgens de woordvoerder is het voor het eerst dat de gemeente bij een dagbesteding ander vervoer regelt. Eerder grepen andere gemeenten in bij het speciaal leerlingenvervoer, zoals bijvoorbeeld in de gemeente Epe waar vervoerder Van Den Beld uit Heerde tijdelijk enkele routes voor het leerlingenvervoer weer ging rijden.