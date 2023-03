Gemeente knapt oude boerderij op landgoed Woudhuizen op en zoekt huurder

indebuurt.nlHet paard van Sinterklaas overnachtte er in december nog. Verder gebeurde er de afgelopen tientallen jaren niet zoveel meer in de oude boerderij aan Het Woldhuis 13, op landgoed Woudhuizen. De gemeente kocht het pand en knapt het nu op voor de komst van een nieuwe huurder.

Wie gaat de oude monumentale boerderij naast landhuis Het Wolthuis nieuw leven inblazen? De gemeente hoopt dat zich snel iemand meldt die een goed idee heeft voor deze plek. “We denken aan zaalverhuur voor bijvoorbeeld vergaderingen of teamuitjes, met ondersteunende horeca. Een klein winkeltje zou erin kunnen. Een plek waar wandelaars of fietsers koffie kunnen drinken of lunchen. Het zou ook leuk zijn als je hier iets kunt leren over de natuur, zodat het aansluit bij de activiteiten van het IVN, dat in Het Woldhuis op nummer 11 zit”, zegt Corine Schouten van der Velden. Ze is als portefeuillemanager Vastgoed betrokken bij het project van de gemeente.

Het Woldhuis in Apeldoorn heeft een rijke geschiedenis. In de 15e eeuw was het eigendom van de proosdij van het Lebuïnuskapittel in Deventer. Later kocht de familie Tutein Nolthenius het westelijke deel van het landgoed, waar in de 19e eeuw het landhuis en de landgoedboerderij werden gebouwd. De boerderij, gebouwd rond 1865, had oorspronkelijk een dubbele opzet met rug-aan-rug gelegen dwarsdelen. Bijzonder waren de zes lage aanbouwen langs de lange gevels. In de 20e eeuw werden wijzigingen aangebracht, maar de bijzondere bouwgeschiedenis is nog steeds af te lezen. In 1975 kocht de gemeente Apeldoorn het landgoed, dat nu als gemeentelijk monument wordt gerestaureerd.

Duurzaam en circulair

Op dit moment is Draisma Bouw bezig met de restauratie van de veertig bij tien meter grote boerderij. Het dak en de gevel worden vernieuwd en daarna is de binnenkant aan de beurt. “De nieuwe huurder kan veel input geven voor de inrichting en meebepalen hoe het eruit komt te zien”, zegt Corine. “Wel komen er sowieso tachtig zonnepanelen op het dak, wordt het pand gasloos en willen we zo duurzaam en circulair mogelijk werken. Zo gaan we houten balken uit de Eloyschool in Ugchelen gebruiken en behouden we alle materialen die nog goed zijn.”

Lampen van oude drinkbakken

“Naast dat we de boerderij duurzaam verbouwen, willen we juist zoveel mogelijk oude elementen uit de boerderij behouden”, zegt Corine. Zo lijkt het ons gaaf om lampen te maken van de oude drinkbakken van het vee en komen de originele luiken zoveel mogelijk terug. “De betonnen voerbak en de palen waar de koeien aan vast stonden willen we gedeeltelijk terug laten komen in de vloerafwerking zodat iedereen kan zien hoe het ooit was toen het nog als stal gebruikt werd”, vult Henry van Mossel van Draisma aan. Of deze ideeën worden verwezenlijkt hangt helemaal van de huurder af.

Rond 1 januari 2024 zijn de restauratiewerkzaamheden klaar. Meer weten? Op deze pagina word je wijzer, ook als je deze boerderij misschien wilt gaan huren.

