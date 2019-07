Gemeente kwam eerder kijken bij sloop pand in Apeldoorn waar muur instortte

Ex-hulpverle­ner uit Apeldoorn hoort vier jaar eisen voor seksuele uitbuiting

13:45 Hij wist met zijn hulpverlenersachtergrond precies hoe hij jonge, kwetsbare vrouwen voor zich moest winnen. Hij bood aandacht, onderdak en werk: in de prostitutie. “Hij nam ze op in zijn wereld. Ze kregen het gevoel ergens bij te horen”, aldus de officier van justitie gisteren in de zaak tegen een 33-jarige voormalige hulpverlener in de jeugdzorg uit Apeldoorn. Ze eiste vier jaar cel voor seksuele uitbuiting van drie vrouwen met beperkingen tussen maart 2015 en juni 2017.