Gemeente verzamelt zaden van Apeldoornse bomen en bloemen voor ze wegwaaien of -regenen en plant ze op nieuwe plek

De gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk zich te verdiepen in wat er leeft in de grond en het groen en wil er alles aan doen om planten en dieren ruimte te geven. Het liefst met behulp van zogeheten ‘inheemse flora’, vertelt Wilde Flora Specialist Erik Gorter. ,,We gebruiken amper uitheemse zaden, exoten. Ze zien er kleurrijk uit, maar insecten hier hebben er vaak maar weinig aan. En dat is toch waar het om draait: we willen graag weer meer insecten, want als zij er niet zijn stopt de hele kringloop, en daarvoor mogen we wel wat meer samenwerken met de natuur.’’