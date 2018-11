Gemeente wil geen harde eis voor meer goedkope woningen in Apeldoorn

Dat Apeldoorn meer relatief goedkope woningen nodig heeft, daarover is vrijwel iedereen in het gemeentebestuur het eens. De meningen verschillen over de mate waarin de gemeente dat moet vastleggen. De PvdA heeft een voorstel klaarliggen waarin staat dat in elk bouwproject 40 procent van de woningen sociale huur (tot 710 euro per maand) of sociale koop (maximaal 175.000 euro) moet betreffen. Dan is 50 procent middencategorie (huur tot 950 euro of koopprijs maximaal 275.000 euro) en de resterende 10 procent betreft woningen met hogere huren of prijzen.