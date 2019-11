Gemeenten in Oost-Nederland verruimen PFAS-norm: bouwers en baggeraars kunnen weer grond verplaatsen

Apeldoorn verruimt per direct de PFAS-norm, zodat bouwactiviteiten in de gemeente voorlopig door kunnen gaan. Het gaat om een tijdelijke maatregel die het afgraven, afvoeren of verwerken van grond met PFAS, een groep van chemische en schadelijke stoffen, mogelijk maakt.

Behalve Apeldoorn verhogen ook Barneveld, Hardenberg en de gemeenten in de Achterhoek de PFAS-norm. Steenwijkerland overweegt een aanpassing van de nu geldende strenge norm. In Zwolle pleit de VVD-fractie voor een ruimere norm waardoor er weer meer grond mag worden verplaatst mag worden en bouwactiviteiten in de gemeente voorlopig door kunnen gaan.

Verruiming van de norm in Apeldoorn, Barneveld en de gemeenten in de Achterhoek blijkt mogelijk na een analyse van het Gelders Ondergrond Overleg (GOO). Deze werkgroep van ambtenaren van Gelderse gemeenten, waterschappen en de provincie heeft onlangs vastgesteld dat de norm van PFAS, een groep van chemische en schadelijke stoffen, in heel Gelderland omhoog kan naar 0,5 microgram per kilogram grond. Dat zegt een woordvoerder van de werkgroep.

Daarmee kunnen bouwers en baggeraars in landelijk gebied weer makkelijker grond verplaatsen. Veel projecten liggen stil omdat de tijdelijke landelijke norm van 0,1 die nu geldt, heel erg streng is. Die is ingevoerd om te voorkomen dat schone grond met PFAS wordt vervuild.

Quote In de tussentijd moet en mag Apeldoorn niet op slot’ Jeroen Joon, Wethouder Apeldoorn

Wethouder Jeroen Joon van Apeldoorn wil met de maatregel het grondverzet weer op gang brengen. ,,De PFAS-problematiek is niet van de ene op de andere dag uit de wereld”, laat Joon weten. Begin volgende maand komt milieuminister Stientje van Veldhoven met een hogere landelijke norm. ,,In de tussentijd moet en mag Apeldoorn niet op slot. Dankzij de analyses van het GOO kunnen wij met een gerust hart de keuze maken voor deze tijdelijke maatregel. Er kan per direct weer grond van A naar B, met name in het buitengebied.’’

Gemeenten mogen zelf een PFAS-norm vaststellen, als die maar goed onderbouwd is op basis van grondmetingen. Voor heel Gelderland zijn nu genoeg gegevens beschikbaar. Daaruit blijkt dat in het landelijke gebied overal minimaal 0,5 microgram per kilo aan PFAS in de bodem zit. Deze grond kan daardoor zonder problemen verplaatst worden naar andere plekken in Gelderland buiten de bebouwde kom.

Ook Hardenberg hanteert per direct een hogere norm voor PFAS in de bodem. De gemeente grijpt in en versoepelt de norm naar 0,7. Deze norm is gebaseerd op bodemonderzoek van de Omgevingsdienst IJsselland. ,,Dat betekent dat vervoer en gebruik van grond in de meeste gevallen weer mogelijk is‘’, aldus wethouder Martijn Breukelman.

Wachten

De branchevereniging van ondernemers in groen, grond en infra, Cumela in Nijkerk, zegt dat elke dag wachten met een hogere norm veel geld kost. Er komen bij bedrijven steeds meer machines stil te staan, zei directeur Janneke Wijnia vorige week. ,,Voor veel bedrijven duurt wachten tot 1 december te lang.”