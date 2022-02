Gemeenten in Oost-Nederland verwachten meer bezwaren door hogere taxatiewaarde, maar betaalt woningeigenaar ècht veel meer?

Bronckhorst: plus 18,5 procent. Hardenberg: plus 15,7 procent. Harderwijk: plus 13,7 procent. Als huiseigenaren naar de factuur voor de gemeentelijke belastingen kijken, zien ze terug dat de woningmarkt in de afgelopen jaren op hol is geslagen. De WOZ-waarde van woningen is flink hoger dan een jaar geleden en stijgen in 29 van de 36 gemeenten in Oost-Nederland met meer dan het landelijk gemiddelde van 8,5 procent.