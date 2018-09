Gemeenten sluiten contract met drie leveranciers van hulpmiddelen

De gemeenten hebben de aanbesteding voor hulpmiddelen binnen de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) onlangs afgerond. Tot eind september was Welzorg de leverancier.

Mensen die voor 1 oktober al gebruik maakten van hulpmiddelen, hebben van hun gemeente een brief ontvangen over deze verandering. Zij weten dus bij welke leverancier ze terecht kunnen als er iets is met het hulpmiddel dat ze al hebben. Inwoners die na 1 oktober voor het eerst een hulpmiddel van hun gemeente in bruikleen krijgen, kunnen voor één van de drie leveranciers kiezen. Voor inwoners met meerdere hulpmiddelen is geregeld dat zij met een leverancier te maken hebben.

De gemeenten hebben bij het selecteren van nieuwe leveranciers vooral op de kwaliteit gelet, zo brengt de gemeente Apeldoorn in een persbericht naar buiten. Om dat ook in de toekomst te kunnen waarborgen, gaan de gemeenten vaker dan voorheen de tevredenheid onderzoeken van de inwoners die gebruik maken van hulpmiddelen. De informatie die daar uit komt, wordt gebruikt in periodieke gesprekken met de leveranciers. De mogelijkheid voor inwoners om te kiezen uit één van de drie leveranciers moet ook bijdragen aan kwaliteit van dienstverlening.