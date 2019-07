Gemeenten waarschuwen voor dichtslibben A50 en eist maatregelen: ‘Nu in beweging komen’

Tussen Heerde en Vaassen staat het ‘s ochtends vast en in de avondspits staat het verkeer stil tussen Apeldoorn en Apeldoorn-Noord. Daarbij gebeuren er relatief veel ongelukken en zal de snelweg steeds meer verkeer aantrekken. Dat blijkt uit een zogeheten pre-verkenning die het Deventer adviesbureau Goudappel Coffeng heeft opgesteld in opdracht van de regiogemeenten.

Bereikbaar

De Cleantech Regio (samenwerkingsverband van de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Brummen, Lochem, Voorst, Epe en Heerde) wil de filedruk op A50 daarom nu al gaan bestrijden. ,,De A50 is bij het Rijk nog niet in beeld als knelpunt, toch zijn er dagelijks files’’, zegt de Apeldoornse wethouder Wim Willems namens de regio.

,,We willen de regio bereikbaar houden en om dat voor elkaar te krijgen moeten we nu in beweging komen. De ervaring leert dat het minstens tien jaar duurt voordat je de benodigde maatregelen kunt uitvoeren.’’ Hij verwijst daarbij naar de snelweg A1, die na een jarenlange lobby en een politiek proces dat lange adem vergde op dit moment grootschalig wordt aangepakt.

Enquête

De samenwerkende regiogemeenten denken niet in de eerste plaats aan meer asfalt. ,,We gaan in de eerste plaats voor duurzame, innovatieve oplossingen. Als we het kunnen regelen zonder extra asfalt, zou dat heel mooi zijn’’, zegt Willems. Extra asfalt wordt niet uitgesloten als dit de enige effectieve oplossing blijkt. De regio vraagt weggebruikers om mee te denken over innovatieve oplossingen via een online enquête.